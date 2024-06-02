İran Süper Ligi'nde Persepolis şampiyonluğa ulaştı

AA
İran Süper Ligi'nde Tahran ekipleri Persepolis ile İstiklal arasında son haftaya taşınan şampiyonluk yarışını Persepolis kazandı.
Ligin son haftasına 1 puan önde giren Persepolis, Mes Rafsancan ile Azadi Stadyumu'nda oynadığı müsabakayı 85. dakikada Gürcü oyuncusu Giorgi Gvelesiani'nin attığı golle 1-0 kazandı. Persepolis, 68 puanla sezonu şampiyon tamamladı.
İstiklal, ligi ikinci bitirdi
Deplasmanda Peykan'a karşı oynadığı maçı 2-0 kazanan İstiklal ise 67 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.
Öte yandan Tebriz ekibi Traktör de ligin son haftasında Sanat Neft'i 3-0 mağlup ederek, 54 puanla sezonu dördüncü sırada kapattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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