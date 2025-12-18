İsrail taraftarının skandal tezahüratına UEFA'dan ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail takımı Maccabi Tel Aviv taraftarları, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Stuttgart ile oynadıkları maçta iğrenç tezahüratlarda bulundu.

Bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtildi.

İSRAİLLİ TARAFTARLARDAN İĞRENÇ SLOGANLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşananların ardından İsrail'e yönelik çifte standartlarıyla tepki toplayan UEFA'nın ne yapacağı merak konusuydu.

UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübüne para cezası verdi.

UEFA'DAN GÖSTERMELİK CEZA: 20 BİN EURO...

UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.