İtalya Serie A'da zirvenin yeni sahibi Roma

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Roma, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

KUZEY LONDRA DERBİSİ LİDER ARSENAL'İN

Premier Lig'de haftanın maçında lider Arsenal, Kuzey Londra derbisinde sahasında Tottenham'ı 4-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda oynanan ve Leandro Trossard'ın perdeyi açtığı maçta, yaz transfer döneminde Arsenal'a transfer olan Eberechi Eze, yaptığı hat trick ile farkı getirdi. Konuk takımın tek golünü Richarlison kaydetti.

Premier Lig tarihinin hat trick yapan 400. futbolcusu olan 27 yaşındaki Eze, Kuzey Londra derbi rekabetinde bu başarıya ulaşan dördüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Küme düşme hattındaki Nottingham Forest'ı ağırlayan Liverpool, kötü gidişine bu karşılaşmada da son veremedi ve rakibine 3-0 yenilerek ligde son 7 maçtaki 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White attı.

Bournemouth forması giyen ve uzun bir sakatlık döneminin ardından West Ham United karşısında 80. dakikada oyuna giren milli futbolcu Enes Ünal, 81. dakikada takımına 2-2'lik beraberliği ve bir puanı getiren golü kaydetti.

Chelsea, deplasmanda Pedro Neto ve Enzo Fernendez'in golleriyle Burnley'yi 2-0 yendi. Manchester City ise Newcastle United deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 12. haftasında puanını 29'a çıkaran lider Arsenal'i 23 puanla Chelsea, 22 puanla Manchester City takip etti.

BARCELONA CAMP NOU'YA GALİBİYETLE DÖNDÜ

Camp Nou'nun yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardından ilk kez sahasında maça çıkan Barcelona, 13. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

Katalan ekibinin gollerini Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez kaydetti.

Milli maç arasına Rayo Vallecano beraberliğiyle giren Real Madrid, lige de 2-2'lik Elche beraberliğiyle dönerek puan kayıplarını sürdürdü. Aleix Febas ve Alvaro Rodriguez'in golleriyle iki kez geriye düşen Madrid temsilcisi, Dean Huijsen ve Jude Bellingham ile skora dengeyi getirdi.

Villarreal, sahasında Mallorca'yı 2-1 yenerken, Atletico Madrid de deplasmanda Getafe'yi tek golle geçti.

Ligde 13 hafta sonunda 32 puana ulaşan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu. Barcelona 31, Villarreal 29 ve Atletico Madrid 28 puanla takibini sürdürdü.

MILANO DERBİSİ MILAN'IN

Serie A'da haftanın maçında Milan, Christian Pulisic'in golüyle Inter'i 1-0 mağlup etti.

Inter'de 74. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Mike Maignan'ı geçemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Matias Soule, Evan Ferguson ve Wesley'nin golleriyle deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup ederken bu sonuçla zirvenin yeni sahibi oldu.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Napoli, David Neres (2) ve Noa Lang'ın golleriyle Atalanta'yı 3-1 yendi. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 88 dakika forma giydiği maçta ise Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 12 hafta sonunda Roma 27 puanla liderlik koltuğunda otururken, 25'er puanla Milan ve Napoli, 24'er puanla da Inter ve Bologna zirve takibini sürdürdü.

BAYERN, GERİDEN GELEREK FARKA GİTTİ

Bundesliga lideri Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta Freiburg'u 6-2 yendi.

Freiburg'un Yuito Suzuki ve Johan Manzambi ile ilk 17 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın ilk yarısı, Lennart Karl ve Michael Olise'nin golleriyle 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarının başında Dayot Upamecano ile öne geçen Bavyera temsilcisi, kalan bölümde Harry Kane, Nicolas Jackson ve Michael Olise ile farka gitti.

Liderin en yakın takipçisi Leipzig, sahasında ağırladığı Werder Bremen'i Forzan Ouedraogo ve Xaver Schlager'in golleriyle 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Stuttgart ile 3-3 berabere kalırken, Bayer Leverkusen deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti.

Ligde Bayern Münih, 31 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 25, Bayer Leverkusen 23 puanla zirve takibini sürdürdü.

PSG MİLLİ ARADAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Ligue 1 lideri PSG, sahasında karşılaştığı Le Havre'ı Kang-in Lee, Joao Neves ve Bradley Barcola'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Olimpik Marsilya, haftanın açılış maçında Nice'i 5-1'lik skorla geçerken, Lens sahasında Strasbourg'u tek golle mağlup etti. Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise Paris FC'yi 4-2 yendi.

Ligin 13. haftası sonunda PSG, 30 puanla liderliğini sürdürdü. Zirve yarışında Olimpik Marsilya ve Lens'in 28 puanı bulunuyor.