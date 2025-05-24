İtalya'da şampiyonluğa Napoli ulaştı

DHA

İtalya Serie A'nın son hafta açılış maçlarında Napoli, Cagliari'yi ağırlarken en yakın rakibi Inter ise Como'ya konuk oldu.

Napoli, 42. dakikada Scott McTominay, 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle Cagliari'yi 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

INTER'E GALİBİYET YETMEDİ

Deplasmanda Como'yu 20. dakikada Stefan de Vrij ve 51'inci dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Inter, sezonu ikinci sırada tamamladı.

Takımının attığı ilk golde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu asisti yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 31 Mayıs Cumartesi akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris St Germain ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ'NİN 4. ŞAMPİYONLUĞU

Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4. kez Serie A kupasını müzesine götürdü.