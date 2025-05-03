Jamie Vardy, hakemin düdüğünü çaldı

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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde küme düşen takımlar Leicester City ile Southampton karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Leicester City oldu.

Leicester City'ye üç puanı getiren golleri 17'de Jamie Vardy ve 44'te Jordan Ayew attı.

VARDY, DÜDÜĞÜ ÇALDI

Maçın ilk yarısında ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunurken maçın hakemi David Webb çarpışma etkisi yerde kaldı.

Ayew ile çarpıştıktan sonra yerde kalan maçın hakemini görmeyen oyuncular topla mücadeleye devam etti.

Maç önce devam ederken oyunun durmayacağını gören Vardy, hakemin yanına gelip düdüğünü aldı ve düdük çalarak maçı durdurdu.

HAKEM, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Oyunun durmasının ardından hakem Webb, tıbbi yardım gelene kadar sahada yatmaya devam etti.

Karşılaşma dokuz dakika sonra başladı ve Webb'in yerine dördüncü hakem Sam Barrot oyuna dahil oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)