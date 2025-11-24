Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da yoluna kayıpsız devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Al Nassr, ligde son olarak Al Khaleej'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Al Nassr, bu galibiyetle birlikte ligde 9'da 9 yaptı ve kulübün galibiyet rekorunu kırdı.

"KİM DURDURABİLİR BİLMİYORUM"

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus, yaptığı açıklamada, "Al Nassr'ı kim durdurabilir bilmiyorum ama yenilmez takım yoktur." dedi.

"REKOR GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Takımın galibiyet serisine değinen Portekizli teknik direktör, "Bir sonraki maçta bu rekoru geliştirmeye çalışacağım." diye konuştu.

SIRADAKİ MAÇ NAJMA'YA KARŞI

Suudi Arabistan Ligi'nde 9'da 9'la yoluna kayıpsız devam eden Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Najma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.