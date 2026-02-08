Jose Mourinho'dan Rafa Silva sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Premier Lig'in 21. haftasında bugün TSİ 23.00'te Alverca'yı konuk edecekleri maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Mourinho, Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan ve Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'nın son durumu hakkında konuştu.

Portekizli teknik adam, Estrela ve Tondela ile oynadıkları maçların ikinci yarısında görev yapan tecrübeli oyuncuya Alverca karşısında da şans vereceğini duyurdu.

"DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Jose Mourinho, Rafa'nın son durumu hakkında gelen bir soru üzerine "Buradaki herkes antrenman yapmaya motive olmuş durumda. Her zaman amacım motive edici antrenman seansları oluşturmaktı ve o da herkes gibi motive. Zaten iki maç oynadı ve zaman geçtikçe daha fazla süre alacak ve yarın da oynayacak." ifadelerini kullandı.

2 MAÇTA 44 DAKİKA OYNADI

Benfica formasıyla çıktığı 2 maçta 44 dakika sahada kalan Rafa Silva, takımına skor katkısı sağlayamadı.