Juventus'a Fiorentina engeli!

- Juventus, Serie A'nın 12. haftasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
- Filip Kostic ve Rolando Mandragora'nın golleri maçtaki dengeyi sağladı.
- Juventus 20 puana ulaşırken, Fiorentina 6 puanla son sırada kaldı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi.
Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Juventus, 45+6. dakikada Filip Kostic'in golüyle öne geçti. Fiorentina, 48. dakikada Rolando Mandragora'nın golüyle eşitliği sağladı.
KENAN 87 DAKİKA OYNADI
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.
LİGDEKİ DURUM
Üst üste ikinci beraberliğini alan Juventus, puanını 20 yaptı. Galibiyet hasreti devam eden Fiorentina, 6 puanla son sırada kaldı.
Juventus, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Fiorentina ise Atalanta deplasmanına gidecek.