Abone ol: Google News

Juventus'a Lecce çelmesi!

Juventus, Serie A'nın 19. haftasında evinde Lecce ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 10:10
Juventus'a Lecce çelmesi!
  • Juventus, Serie A'nın 19. haftasında Lecce ile 1-1 berabere kaldı.
  • Mckennie ve Banda'nın golleriyle tamamlanan maçta Kenan Yıldız 90 dakika oynadı.
  • Juventus 33, Lecce ise 17 puana ulaştı.

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Lecce'yi ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Juventus'un golünü 49. dakikada Weston Mckennie kaydetti. Lecce'nin golünü ise 45+2'de Lameck Banda attı.

KENAN 90 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu.

Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.

Eshspor Haberleri