Juventus'a Lecce çelmesi!

- Juventus, Serie A'nın 19. haftasında Lecce ile 1-1 berabere kaldı.
- Mckennie ve Banda'nın golleriyle tamamlanan maçta Kenan Yıldız 90 dakika oynadı.
- Juventus 33, Lecce ise 17 puana ulaştı.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus, Lecce'yi ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Juventus'un golünü 49. dakikada Weston Mckennie kaydetti. Lecce'nin golünü ise 45+2'de Lameck Banda attı.
KENAN 90 DAKİKA OYNADI
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Juventus, Serie A'daki puanını 33'e çıkarırken Lecce'nin puanı 17 oldu.
Juventus, gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lecce ise sahasında Roma'yı ağırlayacak.