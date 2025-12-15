Kenan Yıldız asist yaptı: Juventus deplasmanda Bologna'yı yıktı

- Juventus, Serie A'nın 15. haftasında Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
- Golün asistini Kenan Yıldız yaptı.
- Bologna, maçta 10 kişi kaldı.
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Bologna, Juventus'u ağırladı.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Juventus'un golünü 64. dakikada Juan Cabal attı.
ASİST KENAN YILDIZ'DAN
Golün asistini mücadelede 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız yaptı.
69. dakikada Bologna'dan Torbjon Heggem, rakibine müdahalesi sonrası bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla puanını 26 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Roma'yı konuk edecek.
25 puanda kalan Bologna ise Sassuolo ile karşılaşacak.