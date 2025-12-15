Arda Turan'dan oyuncularına motivasyon konuşması

- Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Epitsentr'yi 5-0 yendiği maç öncesi oyuncularına yaptığı etkileyici motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti.
- Konuşma, Turan'ın enerjisini vurgulayan bir paylaşımda yer aldı.
- Shakhtar Donetsk, bu paylaşımda "Enerjiyi hissedin" notunu ekledi.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Turan'lı Shakhtar son olarak sahasında Epitsentr'yi konuk etti.
Mücadeleyi Arda Turan'ın takımı 5-0'lık farklı skorla kazandı.
RAKİP TAKIMA 5 ATTILAR
Mücadelenin ardından ise Arda Turan'ın oyuncularına maç öncesi yaptığı motivasyon konuşması paylaşıldı.
Yaptığı konuşmada oyuncularına motivasyon aşılayan Turan'ın enerjisi dikkatlerden kaçmadı.
"ENERJİYİ HİSSEDİN"
Öte yandan Shakhtar Donetsk de paylaşıma, "Enerjiyi hissedin" notunu düştü.
İşte Turan'ın o anları...