Müsait pozisyondaki Abraham'ı görmedi: Beşiktaşlı taraftarlardan David Jurasek'e büyük tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

Karşılaşmaya 80. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu.

KALECİYLE NEREDEYSE KARŞI KARŞIYA KALDI

Siyah-beyazlıların hızlı çıktığı bir hücumda Çek sol bek oyuncusu David Jurasek, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya yolladı.

Bu anlarda 3-2 önde olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Jurasek'in yan tarafta bomboş durumda olan Tammy Abraham'a pas vermemesine büyük tepki gösterdi.

ABRAHAM'A PAS VERMEDİ

Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun birkaç dakika sonrasında kendi kalesinde golü gördü.

Taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda alınan beraberliğin en büyük sorumlularından biri Jurasek olarak gösterildi.