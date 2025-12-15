Müsait pozisyondaki Abraham'ı görmedi: Beşiktaşlı taraftarlardan David Jurasek'e büyük tepki

- Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig 16. hafta maçında 3-3 berabere kaldı.
- David Jurasek, maç sırasında net bir gol fırsatında takım arkadaşı Tammy Abraham'a pas vermediği için taraftarların tepkisini çekti.
- Taraftarlar, alınan beraberlikte Jurasek'in hatalı vuruşunu sorumlu gördü.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.
Karşılaşmaya 80. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu.
KALECİYLE NEREDEYSE KARŞI KARŞIYA KALDI
Siyah-beyazlıların hızlı çıktığı bir hücumda Çek sol bek oyuncusu David Jurasek, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya yolladı.
Bu anlarda 3-2 önde olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Jurasek'in yan tarafta bomboş durumda olan Tammy Abraham'a pas vermemesine büyük tepki gösterdi.
ABRAHAM'A PAS VERMEDİ
Siyah-beyazlılar, bu pozisyonun birkaç dakika sonrasında kendi kalesinde golü gördü.
Taraftarlar tarafından yapılan yorumlarda alınan beraberliğin en büyük sorumlularından biri Jurasek olarak gösterildi.