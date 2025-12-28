Kenan Yıldız boş geçmedi: Juventus deplasmanda Pisa'yı yendi

- Juventus, Serie A'nın 17. haftasında Pisa'yı deplasmanda 2-0 yendi.
- Golleri, Arturo Calabresi'nin kendi kalesine attığı gol ve Kenan Yıldız'ın 90+2'deki golüyle geldi.
- Juventus puanını 32 yaparken, Kenan Yıldız ve İsak Vural maça ilk 11'de başladı.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Pisa, Juventus'u ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Juventus'un gollerini 73. dakikada Arturo Calabresi (KK) ile 90+2. dakikada Kenan Yıldız attı.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile Pisa'nın orta sahası İsak Vural, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Kenan Yıldız, 90+4. dakikada yerini Joao Mario'ya bırakırken İsak Vural ise 65. dakikada kenara geldi.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 32 yapan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Lecce'yi konuk edecek.
11 puanda kalan Pisa, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak.