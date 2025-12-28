Tunus'u 3 golle geçen Nijerya son 16'ya kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu 2. maçında Nijerya ile Tunus karşılaştı.

Nijerya, mücadelenin 44. dakikasında Victor Osimhen, 50. dakikasında Wilfred Ndidi ve 67. dakikasında Ademola Lookman'ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Osimhen, ayrıca Lookman'ın golünün asistini yaptı.

Tunus'un sayılarını 74. dakikada Montassar Talbi ve 87. dakikada penaltıdan Ali Abdi kaydetti.

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, müsabakaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

NİJERYA SON 16'YI GARANTİLEDİ

Grubun diğer maçında ise Uganda ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Tanzanya, 59. dakikada Simon Msuva'nın penaltıdan golüyle öne geçerken Uganda, 80. dakikada Uche Ikpeazu'nun golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Nijerya, gruptaki son maçında 1 puanla 4. sırada bulunan Uganda ile karşılaşacak.

3 puanla grupta ikinci sırada yer alan Tunus ise 1 puanla 3. sırada bulunan Tanzanya ile mücadele edecek.