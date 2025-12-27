Trabzonspor’dan deplasmanda 101 sayı: Galatasaray’ı devirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray MCT Technic’e konuk olan Trabzonspor, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmadan 101-89’luk galibiyetle ayrıldı. Selçuk Ernak yönetimindeki bordo-mavililer, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarak önemli bir deplasman zaferine imza attı.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe Beko’yu 99 sayıyla mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray karşısında da 100 sayı barajını aşarak galibiyet serisini dört maça yükseltti. Bu sonuçla Karadeniz ekibi ligdeki 8. galibiyetini alırken, Galatasaray MCT Technic üst üste ikinci yenilgisini yaşadı ve 7 galibiyette kaldı.

REED VE TAYLOR ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor’da geçen sezonun MVP’si Marcquise Reed 31 sayıyla galibiyetin mimarlarından olurken, Tony Taylor 22 sayıyla skora önemli katkı verdi. Galatasaray cephesinde ise James Palmer’ın 36 sayılık performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

PUAN DURUMU VESIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic 19 puanda kalırken, Trabzonspor Turkcell puanını 21’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta Manisa Basket deplasmanına çıkacak. Trabzonspor Turkcell ise sahasında Türk Telekom’u konuk edecek.

Galatasaray: 89 - Trabzonspor: 101

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar

1. Periyot: 23-27

Devre: 48-46

3. Periyot: 63-73