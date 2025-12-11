Kenan Yıldız, Serie A'da ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'nın 10-13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen Kenan Yıldız, kasım ayının yükselen yıldızı ödülünün sahibi oldu.

20 yaşındaki milli futbolcumuz ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.

3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Serie A'da kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gol kaydetti.

19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda ise rakip fileleri 6 defa havalandıran Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.