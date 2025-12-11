Abone ol: Google News

Kenan Yıldız, Serie A'da ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Serie A'da kasım ayının yükselen yıldızı seçildi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 00:58
  • Genç futbolcu, kasım ayında 3 maçta 2 gol attı ve ödülünü Juventus'un Roma ile karşılaşmasından önce alacak.
  • Kenan, bu sezon ağustos ayında da ayın en iyi oyuncusu olmuştu.

İtalya Serie A'nın 10-13. hafta maçlarında 23 yaş altı oyuncular arasında en iyi performansı sergileyen Kenan Yıldız, kasım ayının yükselen yıldızı ödülünün sahibi oldu.

20 yaşındaki milli futbolcumuz ödülünü Juventus'un 20 Aralık'ta Roma'yı ağırlayacağı lig karşılaşması öncesi alacak.

3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Serie A'da kasım ayında 3 maça çıkan Kenan, 2 gol kaydetti.

19 kez forma giydiği tüm kulvarlarda ise rakip fileleri 6 defa havalandıran Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da ağustosta da ayın en iyi oyuncusu seçilmişti.

