Yılın Sporcusu ödülünü Victor Osimhen kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

GQ Türkiye Men Of The Year 2025 gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e Yılın Sporcusu ödülü verildi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Osimhen, "Ailem için, Galatasaray için, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun için çok teşekkür ederim, hepinize minnettarım" şeklinde konuştu.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Osimhen, "Yaşasın Galatasaray" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Osimhen, 11 kez gol sevinci yaşadı.