Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Manchester City'ye kaybetti

- Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yenerek önemli bir zafer elde etti.
- Arsenal, Club Brugge'ü 3-0 mağlup ederek liderliğini korudu.
- Juventus, Pafos'u 2-0 yendi ve Kenan Yıldız bir asist yaptı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası 9 karşılaşmayla sona erdi.
Arsenal, Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.
ARDA GÜLER ÜZÜLDÜ
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Real Madrid'in sayısını Rodrygo kaydederken milli futbolcumuz Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
KENAN YILDIZ'DAN ASİST
Juventus, Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi.
Mücadelede 84 dakika görev yapan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un bulduğu ikinci golün pasını verdi.
SONUÇLAR
Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4
Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3
Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2
Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 1-2
PUAN DURUMU