Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Manchester City'ye kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta tamamlandı. Manchester City, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Club Brugge'ü devirerek 6'da 6 yapan Arsenal, liderliğini sürdürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 01:33
Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Manchester City'ye kaybetti
  • Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yenerek önemli bir zafer elde etti.
  • Arsenal, Club Brugge'ü 3-0 mağlup ederek liderliğini korudu.
  • Juventus, Pafos'u 2-0 yendi ve Kenan Yıldız bir asist yaptı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası 9 karşılaşmayla sona erdi.

Arsenal, Club Brugge'ü Noni Madueke (2) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.

ARDA GÜLER ÜZÜLDÜ

Manchester City, gecenin öne çıkan maçında Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'in sayısını Rodrygo kaydederken milli futbolcumuz Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

KENAN YILDIZ'DAN ASİST

Juventus, Pafos'u Weston McKennie ve Jonathan David'in golleriyle 2-0 yendi.

Mücadelede 84 dakika görev yapan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un bulduğu ikinci golün pasını verdi.

SONUÇLAR

Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda): 2-4

Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 2-3

Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere): 2-2

Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya): 2-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere): 1-2

PUAN DURUMU

Kenan Yıldız, Serie A'da ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı Kenan Yıldız, Serie A'da ayın yükselen yıldızı ödülünü kazandı

Eshspor Haberleri