Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Devler Ligi biletini aldı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın son haftasında Venezia, Juventus'u ağırladı.
Mücadeleyi 3-2'lik skorla mağlup eden Juventus'un gollerini 25. dakikada Kenan Yıldız, 31. dakikada Kolo Muani ile 73. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli attı.
Venezia'nın sayılarını 2. dakikada Daniel Fila ile 55. dakikada Ridgeciano Haps kaydetti.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
DEVLER LİGİ BİLETİ GELDİ
Bu sonuçla ligi 70 puan ile Roma'nın 1 puan üstünde 4. sırada bitiren Juventus, Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi oldu.
Ligi 29 puanla 19. sırada tamamlayan Venezia ise Serie B'ye düştü.
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