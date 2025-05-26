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Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Devler Ligi biletini aldı

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Devler Ligi biletini aldı Juventus, Serie A'nın son haftasında konuk olduğu Venezia'yı 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi oldu.