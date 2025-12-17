Kylian Mbappe, eski takımı PSG'den servet kazanacak!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Paris Saint-Germain (PSG) ve Kylian Mbappe arasında krizde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesi'nde görüldü.

61 MİLYON EURO ÖDEME

Mahkeme, dava sonucunda PSG’nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon euro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon euro tazminat talep etmişti.

PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon euroluk tazminat talebiyle karşılık vermişti.