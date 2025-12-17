Serdal Adalı'dan TFF'yi hedef alan sözler!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluştu.

Başkan Adalı, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye değinerek, "TFF ile görüşmemde bana lazım olan MHK Başkanı'ydı. Ferhat Gündoğdu’nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. Sorunun temel noktası TFF Yönetim Kurulu değil. Sorun MHK'nın yapısında. VAR için yabancı eğitimciler var. Maliyetleri 10-15 bin euro. 1.5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim, genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

"RAFA SILVA'NIN DURUMU BELİRSİZ"

Rafa Silva’nın durumunun belirsizliğini koruduğunu da belirten Serdal Adalı, "Teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz, veren alır. Bir imza parası verildi oyuncuya. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı." cümlelerine yer verdi.

"3 TANE CAMİANIN SİNİR UÇLARI İLE OYNAYAN BİR MHK VAR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, geçen sezondan bu yana belirli camiaların üzerine gidildiğini savunarak, "3 tane camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın; Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var." dedi.