Lazio, Genoa deplasmanında kazandı

Lazio, Serie A'nın 5. haftasında deplasmanda Genoa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 23:48
İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Lazio, Genoa'ya konuk oldu.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 3-0 kazandı.

LAZIO, ÜÇ GOLLE KAZANDI

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 4'te Matteo Cancellieri, dakika 30'da Taty Castellanos ve dakika 63'te Mattia Zaccagni kaydetti.

Genoa, ligde oynadığı 5 maçta da galip gelemedi.

Geno'da Jean Onana sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

GENOA, 2 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Lazio, puanını 6 yaptı. Genoa, 2 puanda kaldı.

Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Torino'yu konuk edecek. Genoa, Napoli deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri