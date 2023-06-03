Lionel Messi, resmen PSG'den ayrıldı Fransız devi Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile yollarını resmen ayırdığını açıkladı.

Paris Saint-Germain'de uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Fransız ekibi, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Messi, ayrılığı ile ilgili "Kulübe, Paris şehrine ve insanlara bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecekte en iyisini diliyorum" dedi.

"Messi ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz"

Kulübün sahibi Nasser Al-Khelaifi ise şu sözleri söyledi:

"Lionel Messi'ye Paris'te geçirdiği 2 sezon için teşekkür etmek istiyorum. PSG ve Ligue 1'e yaptığı katkı küçümsenemez. Messi ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Suudi Arabistan ve eski takımı Barcelona'dan teklif var

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile Al Hilal, Barcelona ve Inter Miami gibi ekipler ilgileniyor.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.