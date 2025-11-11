Lionel Messi'den Camp Nou'ya ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika'da Inter Miami'nin formasını giyen 38 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yaptığı bir paylaşımla efsanesi olduğu Barcelona'nın taraftarlarını duygulandırdı.

Arjantinli yıldız Messi, uzun süre boyunca formasını giydiği ve birçok kupa kazandığı Camp Nou'ya gitti.

"ÖZLEDİĞİM BİR YERE GERİ DÖNDÜM"

Messi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Camp Nou'da çektirdiği bir fotoğrafla paylaşım yaptı.

Messi, yaptığı paylaşımda geri dönmeyi umduğunu söyleyerek, "Özlediğim bir yere geri döndüm. Çok mutlu olduğum, sizlerin beni binlerce kez dünyanın en mutlu insanı hissettirdiğiniz bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, bunu hiç yapamadığım için..." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum atıldı.

BARCELONA KARİYERİ

Yıldız oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı.

Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.