Litvanya'da taraftarlar sahaya bavul fırlattı

Litvanya ekiplerinden Zalgiris'te taraftarlar ilginç bir protestoya imza attı.

Kauno Zalgiris karşısında oynanan karşılaşmada geriye düşen Zalgiris'te taraftarlar teknik direktörün istifasını istedi.

Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle bir süredir sürdükdüleri taleplerini yineleyen taraftarlar, bu kez sahaya bavul fırlattı.

TEKNİK DİREKTÖRE BAVUL FIRLATTILAR: İSTİFA ET...

Taraftarların bavullu protestosuna teknik direktörden alkışlı cevap geldi.

Şaşkına çeviren protesto sonrası sahaya atılan bavulları toplama görevi ise futbolculara düştü.

İşte Litvanya'dan dünya futbol kamuoyuna yansıyan ilginç protesto...