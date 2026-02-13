Fenerbahçe'de Eda Erdem'in sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, kulübün sembol isimlerinden kaptan Eda Erdem ile sözleşme uzattı...

Chobani Stadı'ndaki imza törenine, Eda Erdem'in yanı sıra kulüp başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel katıldı.

Başkan Saran, açıklamasında "Burada bir aidiyetin, sadakatin, yıllara yayılan bir emeğin imzasına tanıklık ediyoruz. Eda bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı; sahada duruşuyla, soyunma odasındaki liderliğiyle, her zor anda sorumluluk alan kişi olarak bu karakteri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ya da kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi. Hikayesi madalyalar kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Asıl hikayesi vazgeçmediği anlarda, sessizce omuzladığı yüklerde, ben buradayım dediği her zor günde yazıldı." dedi.

"BU İMZA BİR VEDA DEĞİL"

Eda Erdem'in Fenerbahçe'yi sadece temsil etmediğini aynı zamanda yaşadığını vurgulayan Saran, "Bu imza bir veda değildir. Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın ve bağlılığın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda, Fenerbahçe'yi temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Bu yüzden adı bu kulüp hafızasında sadece bir sporcu olarak değil Fenerbahçe duruşunun bir simgesi olarak yaşayacak. Camia adına şunu net söylemek isterim ki; Eda, sen bu camianın gururusun. İyi ki bu arma için yürüdün. İyi ki bu formayı taşıdın. İyi ki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil, bu imza sarı-lacivert ömrün sonsuzluğa bırakılan izi. Bu imza aynı zamanda bir yolun devamıdır. Eda Erdem bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, bu formayla yeni hikayeler yazmaya devam edecek. Önümüzde kazanılacak kupalar var. Bu 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler, Fenerbahçe için bir ömürlük aidiyettir." diye konuştu.

"SIRTIMDA 20 YIL, BİR ÖMÜR FENERBAHÇE"

Eda Erdem, Fenerbahçe'nin ailesi olduğunu dile getirdi.

İmza atmaya değil, büyük bir gururla teşekkür etmeye geldğini anlatan Eda Erdem, "2008'de bu kulübün kapısından girdiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Hayalleri olan genç bir sporcuydum. Bu bir transfer değil, hayalin gerçekleşmesiydi. Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele, kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sevgili Fenerbahçeliler, sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek en büyük gücüm. Mücadelede yalnız olmadığımı hep hissettiriyorsunuz. Önümüzde bu yılı birlikte taçlandıracağımız bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde gurur duyduğu çok fazla an bulunduğunu aktaran Eda Erdem, en çok gurur duyduğu anın ise heykelinin dikilmesi olduğunu ifade etti.

Takımına en iyi şekilde hizmet ederek kariyerini tamamlamayı amaçladığını aktaran Eda, şunları kaydetti: