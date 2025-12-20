Manchester City, West Ham United karşısında hata yapmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham United'ı konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 5 ile 69. dakikalarda Erling Haaland ve 38. dakikada Tijjani Reijnders kaydetti.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini alan Manchester City, puanını 37'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve üst üste 2. maçını kaybeden West Ham ise 13 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. West Ham ise Fulham'ı konuk edecek.