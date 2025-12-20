Manisa FK - Ankara Keçiörengücü maçında kazanan yok

- Manisa FK, 1. Lig'in 18. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
- Keçiörengücü, Haqi Osman ve Junior Fernandes ile üstünlük sağlarken; Manisa FK, Yassine Benrahoue ve Bobby Adekanye ile cevap verdi.
- Manisa FK 20, Keçiörengücü ise 23 puana yükseldi.
1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Keçiörengücü'nün gollerini 4. dakikada Haqi Osman ve 10. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.
Manisa FK'nın golleri ise 21. dakikada Yassine Benrahoue ve 22. dakikada Bobby Adekanye'den geldi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte puanını 23'e yükselten Keçiörengücü, 11. sıraya yerleşti. 20 puana ulaşan Manisa FK ise 16. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin 19. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'u konuk edecek.