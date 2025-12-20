Abone ol: Google News

Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'a fark attı

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'u 102-76 yendi.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 21:31
Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'a fark attı
  • Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftada Çanakkale Belediyespor'u 102-76 yendi.
  • Maç, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynandı.
  • Beşiktaş'ta Whitcomb ve Toure 18'er sayı kaydetti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 102-76'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Samet Biner, Mustafa Çeltikler, Melih Eren

Beşiktaş: İdil Saçalır 14, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Meltem Yıldızhan 15, Whitcomb 18, Fasaula 11, Milic 12, Gizem Sezer 9, İlayda Güner, Toure 18

Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 21, Elif Emirtekin 6, Dilara Tongar 4, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 19, Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı 8, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 4

1. Periyot: 25-22

Devre: 52-38

3. Periyot: 84-54

