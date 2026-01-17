Manchester United, Manchester City'yi devirdi

- Manchester United, Manchester City'yi 2-0 yenerek derbiyi kazandı.
- Bruno Fernandes ve Patrick Dorgu'nun golleri skoru belirledi.
- Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, City'nin şampiyonluk yarışında yara almasına neden oldu.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.
Manchester derbisini 2-0'lık skorla kazanan taraf, Manchester United oldu.
2 GOLLÜ GALİBİYET
Karşılaşmanın 65. dakikasında kontra atakta rakibini az sayıda oyuncuyla yakalayan ev sahibinde Bruno Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bryan Mbeumo takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin 76. dakikasında ise Matheus Cunha'nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topta Patrick Dorgu, kale önünde yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.
3 GOL İPTAL EDİLDİ
Öte yandan Manchester United'ın 2'si ilk yarıda, 1'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 3 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
CARRICK, 3 PUANLA BAŞLADI
Manchester United'da geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, takımın başında çıktığı ilk maç olan Manchester derbisinde 3 puan almayı başardı.
Carrick, 2021 yılında da Manchester United'da 3 maçlık geçici teknik direktörlük görevinde 2 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
LİGDEKİ DURUM
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City, ligdeki üst üste 3 beraberliğin ardından Manchester United mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider Arsenal’ın 6 puan gerisinde maç fazlası ve 43 puanla ikinci sırada yer alırken Manchester United puanını 35’e çıkardı.