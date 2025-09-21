Manchester United, sahasında Chelsea'yi yendi

İngiltere Premier Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
MANCHESTER UNITED İLK YARIDA FARKI BULDU
Maçın 14. dakikasında Bruno Fernandes'le öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Londra ekibi, 80. dakikada Trevoh Chalobah ile 1 gol bulsa da Manchester United maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 5. dakikada Chelsea kalecisi Robert Sanchez, rakip takım oyuncusu Bryan Mbeumo'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.
ALTAY BAYINDIR İLK 11’DE
Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.
45+5'de Manchester United, Casemiro'nun kırmızı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
Bu skorla, 9. sıradaki Manchester United puanını 7'ye çıkarırken Chelsea, 8 puanla 6. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına gidecek. Chelsea, Brighton'ı ağırlayacak.