Manchester United'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportaj hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier League ekibi Manchester United geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportaja yanıt olarak "uygun adımlar" attıklarını açıkladı.

"Daha fazla açıklama yapmayacağız"

Manchester United sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi:

"Kulübümüz, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak ilgili adımları atmıştır. Süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla açıklama yapmayacağız."