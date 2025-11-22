Manuel Neuer'in yeni tarzı dikkat çekti

- Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, yeni bıyıklı tarzıyla sosyal medyada dikkat çekti.
- Freiburg maçı öncesi ufak bir stil değişikliği yaparak sahaya çıkan Neuer, sosyal medyada esprilere konu oldu.
- Kullanıcılar, Neuer'in stilini "Doblolu enişte" ve "Hollywood yıldızı"na benzetti.
Futbolcular zaman zaman saha dışındaki tarzlarıyla da gündeme gelebiliyor.
İşte o isimlerden biri Bayern Münih'in Alman kalecisi Manuel Neuer...
Freiburg'la karşılaşacakları maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Neuer'in tarz değişikliğine gittiği görüldü.
STİL DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Alman kaleci ufak bir stil değişikliği yaparak bıyık bıraktı.
Neuer'in bıraktığı bıyığı görenler, Alman kalecinin yeni tarzıyla ilgili çeşitli yorumlar yaptı.
Neuer'i 'Doblolu enişteye' benzeten de oldu, 'Hollywood yıldızı' benzetmesi yapan da...
İşte Neuer'in yeni tarzı...