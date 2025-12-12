Savcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis ve şike soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonla birlikte, bahis soruşturması genişledi ve ikinci dalga geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan operasyonda; bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE ABDÜLKERİM BARDAKÇI İDDİASI

Gözaltına alınan Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı.

Ancak bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına yönelik iddiaları yalanladı.

SAVCILIK YALANLADI

İddiaya göre savcılık, tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı'nın telefonunda yaptığı incelemelerin ardından Bardakçı ve Yılmaz'ı soruşturma kapsamına aldı.

Başsavcılık, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı, isme özel bir soruşturmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan açıklamada "Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verildi.

METEHAN BALTACI'NIN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Metehan Baltacı'nın "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtilerek, şüphelinin "kendi takımı kazanır ve 2,5 üstü gol olur" şeklinde bahis aldığı, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede bahis oynanması ile kupon önerisinde bulunduğuna ilişkin mesajlar tespit edildiği, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.