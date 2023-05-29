Mergim Berisha, Edona Rudaku ile evlendi

Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Alman futbolcu Mergim Berisha, hayatının imzasını attı.
25 yaşındaki forvet oyuncusu, nişanlısı Edona Rudaku ile dünyaevine girdi.
Kilisede düzenlenen nikah töreninde Rudaku'nun gelinliği dikkat çekti.
Augsburg çok beğendi
Sezon başında Fenerbahçe'den Augsburg'a kiralanan Berisha, Alman kulübünde gösterdiği performans ile dikkat çekti.
Golcü oyuncu, çıktığı 24 maçta 10 gol 4 asistle oynadı.
Alman basınında yer alan haberlerde; Augsburg'un, Berisha'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu devreye sokmaya hazırlandığı yer aldı.