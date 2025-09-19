Merih Demiral son dakikada attı! Al Ahli, Al Hilal karşısında geri döndü

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Al Hilal'in golleri, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'dan geldi. Al Ahli'nin gollerini ise 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI, YUSUF 89'DA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada, Al Ahli forması giyen Merih Demiral 90 dakika süre aldı, 1 de gol attı.

Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 5

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti.

Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.