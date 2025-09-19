Abone ol: Google News

Merih Demiral son dakikada attı! Al Ahli, Al Hilal karşısında geri döndü

Merih Demiral'ın son dakikada attığı golle Al Ahli, sahasında Al Hilal ile 3-3 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 23:15
Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlandı.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Al Hilal'in golleri, 12. dakikada Theo Hernandez, 24. ve 41. dakikada Malcom'dan geldi. Al Ahli'nin gollerini ise 78. ve 87. dakikada Ivan Toney ve 90+1. dakikada Merih Demiral kaydetti.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI, YUSUF 89'DA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada, Al Ahli forması giyen Merih Demiral 90 dakika süre aldı, 1 de gol attı.

Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek ise karşılaşmaya 89. dakikada dahil oldu.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 5

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ligdeki puanını 5'e yükseltti.

Al Ahli, ligin 4. haftasında Al Hazem ile karşılaşacak. Al Hilal ise sahasında Al Okhdood'u konuk edecek.

