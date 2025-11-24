Milan taraftarından polis yasağına rağmen telefonla koreografi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milan taraftarları, Pazar günü Inter ile oynadıkları Madonnina derbisinde telefon ışıklarını kullanarak sıra dışı bir koreografi oluşturdu.

Bu hafta başında, emniyet görevlileri Milan ultra gruplarından birini temsil eden "Sodalizio" koreografisini yasakladı.

SIRA DIŞI KOREOGRAFİ

Yasağın asıl nedeni tam olarak belli değildi ancak bir şekilde Inter ve Milan'ın 16 ultra üyesinin, mafya aileleri adına stadyum içinde ve dışında yasadışı işler yaptıkları şüphesiyle mahkum edilmelerine yol açan "Doppia Curva" soruşturmasıyla bağlantılıydı.

TELEFON IŞIKLARIYLA KOREOGRAFİ

"Sodalizio" pankartı, Napoli ve Fiorentina ile oynanan önceki iç saha maçlarında da görülmüştü ancak emniyet görevlileri derbi maçı için bu pankartı yasaklamaya karar verdi.

Bu nedenle Milan ultraları, telefon ışıklarını kullanarak aynı kelimeyi yeniden oluşturarak yasağı atlattı.