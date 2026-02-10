Süper Lig'in maaş tablosu: Fenerbahçe rakiplerini solladı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda zaman zaman tartışılan konulardan biri de oyunculara verilen yüksek maaşlar...

Öyle ki futbolculara yapılan kontratlarda ödenen yüksek miktarlar, kulüplerimizin mali dengesini altüst edebiliyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligiyle kıyasladığımızda ligimizde oldukça yüksek olan futbolcu maaşlarıyla ilgili son olarak güncel veriler paylaşıldı.

Paylaşılan tabloda, Süper Lig’de yıllık maaş ortalaması ve yıllık maaş ödemelerinin yer aldığı görüldü.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Yıllık maaşlara göre hazırlanan tabloya göre Fenerbahçe, Süper Lig’in en yüksek maaş bütçesine sahip takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 33 oyuncuya toplam 140 milyon 250 bin euro maaş öderken, oyuncu başına ortalama ödeme 4 milyon 250 bin euro olarak kayıtlara geçti.

Listenin ikinci sırasında Galatasaray yer aldı.

FENERBAHÇE'Yİ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR

Sarı-kırmızılılar, 26 oyuncuya toplam 99 milyon 420 bin euro maaş öderken, oyuncu başına ortalama ödeme 3 milyon 823 bin euro oldu.

Üçüncü sıradaki Beşiktaş JK ise 27 futbolcu için toplam 57 milyon 496 bin euro maaş harcaması yaptı. Siyah beyazlıların oyuncu başına ortalama maaş ödemesi 2 milyon 129 bin euro olarak hesaplandı.

Dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, 29 oyuncuya toplam 39 milyon 140 bin euro maaş ödedi.

GÖZTEPE DİKKAT ÇEKTİ: SON SIRADA!

Bordo-mavililerin oyuncu başına ortalama maaş gideri 1 milyon 349 bin euro oldu. Trabzonspor’u sırasıyla İstanbul Başakşehir FK, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor takip etti.

Tablonun alt bölümünde Gençlerbirliği ve Göztepe yer aldı. Gençlerbirliği, 28 oyuncu için toplam 10 milyon 260 bin euro maaş öderken, Göztepe 24 futbolcuya 8 milyon 649 bin euro ödeme yaptı.

Oyuncu başına 360 bin euro maaş ortalamasıyla Süper Lig’deki en düşük maaş ortalaması ve maaş ödemesine sahip olan Göztepe’nin, ligde 21 hafta sonunda en az gol yiyen takım olarak 4’üncü sırada olması ve Avrupa potasında yer alması dikkat çekti.