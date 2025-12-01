Napoli deplasmanda Roma'yı tek golle yendi

- Napoli, İtalya Serie A'nın 13. haftasında deplasmanda Roma'yı 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü David Neres attı.
- Bu galibiyetle Napoli 28 puana ulaşıp 2. sıraya yükseldi, Roma ise 4. sırada kaldı.
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti.
NAPOLİ ROMA DEPLASMANINDA 1-0 GALİP GELDİ
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü David Neres kaydetti.
Roma'da top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste ikinci maçını kazandı ve 28 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.
Ligde 4. mağlubiyetini alan Roma ise 27 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.
Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Napoli ise Juventus'u konuk edecek.