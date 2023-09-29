Napoli'den Osimhen açıklaması: Yanlış anlaşıldı İtalya Serie A ekibi Napoli, Victor Osimhen hakkında sosyal medyada yaptıkları paylaşımın yanlış anlaşıldığı iddiasıyla bir açıklama paylaştı.

AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından Napoli'nin TikTok platformundaki resmi hesabı ligde geçen hafta golsüz sona eren Bologna deplasmanında Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in penaltı kaçırmasını videoyla paylaşmış ve olayın tepki çekmesinin ardından bunu silmişti.

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Roberto Calenda, "Napoli'nin TikTok platformundaki resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce kamuoyuna duyuruldu ve ardından geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlatma ve her türlü girişimde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Napoli'nin İtalya Serie A şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, tüm kulvarlarda 39 maça çıkarak 31 gol atan, bu sezon da 6 lig karşılaşmasında 4 kez ağları sarsan Nijeryalı futbolcu olayın ardından sosyal medya hesaplarında Napoli formasıyla paylaştığı fotoğraf ve videoları silmişti.

Napoli'den açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen'i gücendirmek veya alay etmek gibi bir niyetimiz asla olamaz. Söz konusu paylaşımın yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Kanıt olarak oyuncumuza yurt dışından birçok transfer teklifi gelmesine rağmen tümünü reddettiğimizi hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.