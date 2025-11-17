Norveç, İtalya'yı yendi: 28 yıl sonra Dünya Kupası'ndalar

- Norveç, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya'yı 4-1 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
- I Grubu'nu 24 puanla lider tamamlayan Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacak.
- İtalya ise 18 puanla play-off oynayacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İtalya sahasında Norveç'i ağırladı.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.
NORVEÇ 2026 DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDI
Norveç'e galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2), Antonio Nusa ve Jorgen Strand Larsen kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Norveç 24 puanla grubu lider tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. İtalya ise 18 puanla play-off biletini kaptı.
1998'DEN SONRA İLK KEZ
Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda olmaya hak kazandı.