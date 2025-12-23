Mısır Milli Takımı maç öncesi soyunma odasında dua etti Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçında Mısır, Zimbabve maçı öncesinde soyunma odasında Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak dua etti. Mücadele ise ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın son dakika golüyle 2-1'lik galibiyetle sona erdi.

Göster Hızlı Özet Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabve karşısına çıkmadan önce soyunma odasında dua etti.

Maçta Zimbabve 20. dakikada öne geçse de, Mısır 64. dakikada skoru eşitledi.

Mohamed Salah'ın 90+1. dakikada attığı golle Mısır maçı 2-1 kazandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Afrika Uluslar Kupası heyecanı başladı... Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında, Mısır ve Zimbabve karşılaştı. Adrar Stadyumu'nda oynanan maçta Zimbabve, 20. dakikada Dube'nin golüyle öne geçti ve devreye bu skorla gidildi. GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ İkinci yarıda Mısır, Omar Marmoush'un 64. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Mohamed Salah, 90+1. dakikada Mısır'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Mısır turnuvaya 3 puanla başladı. SOYUNMA ODASINDA DUALAR EDİLDİ Mücadele öncesinde ise Mısır Milli Takımı'nın soyunma odasında yaşananlar dikkat çekti. Mısırlı futbolcular maç öncesinde soyunma odasında Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak dua etti.' İşte o anlar... Eshspor Haberleri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

