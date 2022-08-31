Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın futbolcusu seçildi

Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olan ve ilk 4 haftalık performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Ozan Kabak, kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi.

Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans sergileyen Ozan Kabak, konuşulmaya devam ediyor. Milli oyuncu, kulübü tarafından da ayın futbolcusu seçildi.

2 kez haftanın 11'ine seçildi

Ozan Kabak, 4 haftası geride kalan Bundesliga'da Almanların ünlü spor gazetesi Kicker tarafından 2 kez haftanın 11'ine seçildi. Bu sezon 4 maçta da sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli stoper, Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle dikkat çekerek haftanın 11'ine girmişti.





5 milyon euro'ya Hoffenheim'a geldi

Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak geçiren ve istedği performansı sergileyemeyen Ozan Kabak, yaz transfer döneminin başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu. 22 yaşındaki oyuncuya şimdiye kadar toplamda 37 milyon euro bonservis bedeli ödendi.





Hoffenheim, Ozan'a iyi geldi

18 yaşında 11 milyon euroya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak; Schalke, Liverpool ve Norwich City'de istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Ancak yıldız futbolcu, sezon başında transfer olduğu Hoffenheim'da dikkatleri üzerine çekiyor.



