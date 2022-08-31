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    Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın futbolcusu seçildi

    Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olan ve ilk 4 haftalık performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Ozan Kabak, kulübü tarafından ayın futbolcusu seçildi.
    • 31.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:03
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    Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın futbolcusu seçildi

    Bundesliga takımı Hoffenheim'a transfer olduktan sonra dikkat çeken bir performans sergileyen Ozan Kabak, konuşulmaya devam ediyor. Milli oyuncu, kulübü tarafından da ayın futbolcusu seçildi.

    2 kez haftanın 11'ine seçildi

    Ozan Kabak, 4 haftası geride kalan Bundesliga'da Almanların ünlü spor gazetesi Kicker tarafından 2 kez haftanın 11'ine seçildi. Bu sezon 4 maçta da sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli stoper, Hoffenheim'ın Bochum'u 3-2 yendiği maçta attığı golle dikkat çekerek haftanın 11'ine girmişti.

    Ozan Kabak, Hoffenheim da ayın futbolcusu seçildi #1

    5 milyon euro'ya Hoffenheim'a geldi

    Geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak geçiren ve istedği performansı sergileyemeyen Ozan Kabak, yaz transfer döneminin başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olmuştu. 22 yaşındaki oyuncuya şimdiye kadar toplamda 37 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

    Ozan Kabak, Hoffenheim da ayın futbolcusu seçildi #2

    Hoffenheim, Ozan'a iyi geldi

    18 yaşında 11 milyon euroya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak; Schalke, Liverpool ve Norwich City'de istediği performansı sahaya yansıtamamıştı. Ancak yıldız futbolcu, sezon başında transfer olduğu Hoffenheim'da dikkatleri üzerine çekiyor.

    Ozan Kabak, Hoffenheim da ayın futbolcusu seçildi #3


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