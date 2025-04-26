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Paris St Germain ligdeki ilk yenilgisini Nice'ten aldı

Paris St Germain ligdeki ilk yenilgisini Nice'ten aldı Paris St Germain, Ligue 1'in 31. haftasında konuk ettiği Nice'e 3-1 mağlup olarak ligde ilk kez yenildi.