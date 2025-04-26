Paris St Germain ligdeki ilk yenilgisini Nice'ten aldı

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Paris St Germain, Nice'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Nice'e galibiyeti getiren golleri dakika 34 ve 46. dakikalarda Morgan Sanson ile 70. dakikada Youssouf Ndayishimiye attı.
PSG'nin tek sayısını 41. dakikada Fabian Ruiz kaydetti.
PSG'NİN BİLEĞİ BÜKÜLDÜ
Bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 78 puanda kalan Paris St Germain, bir sonraki maçında Strasbourg deplasmanına gidecek.
Puanını 54 yapan Nice ise Reims'i konuk edecek.
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