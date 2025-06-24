Paris St Germain ve Botafogo üst tura yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup aşamasına iki karşılaşma ile devam edildi.

ABD'nin Seattle şehrindeki oynanan B Grubu üçüncü maçında Paris St Germain ile Seattle Sounders karşılaştı.

PSG, Hviça Kvaratshelia'nın 35 ve Achraf Hakimi'nin 66. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve 6 puanla grubu lider tamamladı.

BOTAFOGO SON 16'DA

İspanya ekibi Atletico Madrid ile Brezilya temsilcisi Botafogo, ABD'nin Los Angeles şehrinde karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, maçı Antoine Griezmann'ın 87. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Lider Paris St Germain ile beraber 6 puana sahip olan iki takımdan Botafogo, averaj farkıyla ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada yer aldı.

Grubu ilk iki sırada bitiren PSG ile Botafogo üst tura yükselirken Atletico Madrid ile Seattle Sounders, organizasyona veda etti.