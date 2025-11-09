Pep Guardiola, 1000. maçına çıktı! Manchester City, Liverpool'u yıktı

- Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçında Manchester City ile Liverpool'u 3-0 yendi.
- Manchester City, Premier Lig'de puanını 22'ye çıkararak lider Arsenal ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.
- Liverpool ise son 6 maçının 5'ini kaybederek zirvenin 8 puan gerisine düştü.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.
13. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamayan Erling Haaland, 29. dakikada gol perdesini açtı. Nico Gonzalez, 45+3. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Jeremy Doku, 63. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
GUARDIOLA, 1000. MAÇINI KAZANDI
Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçı kazanan Manchester City, puanını 22'ye yükseltti ve lider Arsenal'in puan kaybettiği haftada farkı 4'e indirmeyi başardı.
LIVERPOOL KABUSU ATLATAMIYOR
Ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybeden Liverpool, 18 puanla zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.
Manchester City, milli aradan sonra Newcastle United'a konuk olacak. Liverpool ise evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.