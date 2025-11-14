Pep Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

"BİR MAÇTAN ÇOK DAHA FAZLASI"

54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

18 KASIM SALI GÜNÜ OYNANACAK

Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.