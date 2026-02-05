Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin 4 yıl önceki videosu gündem oldu Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kante’yi kadrosuna katmasının ardından Fransız oyuncunun 4 yıl önceki bir videosu dikkat çekti. O dönem katıldığı etkinlikte bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" sözlerine Kante, “Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım” yanıtını vermişti.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kante'nin 4 yıl önce Beşiktaş taraftarı olduğunu söylediği eski bir videosu gündem oldu.

Fenerbahçe, uzun uğraşlar verdiği Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Kante, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından coşkulu şekilde karşılan Fenerbahçe, Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. YILLAR ÖNCEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI Kante'nin transferi gündemdeki yerini korurken Fransız oyuncuyla ilgili ortaya yıllar öncesinden bir video çıktı. Tarihler 2022'yi gösterdiğinde Kante'nin, dünyaca ünlü Türk restoran Nusr-Et'teki bir videosu gündem oldu. Görüntülerde, bir taraftarın Kante'ye "Fenerbahçe'ye gel" dediği duyuluyor. "HAYIR DOSTUM BEN BEŞİKTAŞLIYIM" Taraftarın çağrısına ise Kante'nin "Hayır dostum, ben Beşiktaşlıyım" yanıtını verdiği anlar yer aldı. O anlar böyle görüntülendi...

