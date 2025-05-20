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Premier Lig şampiyonu Liverpool, Brighton'a yenildi

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Brighton'a yenildi Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Premier Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-2 mağlup oldu.