Premier Lig şampiyonu Liverpool, Brighton'a yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton & Hove Albion, şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'u ağırladı.
Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başaran Brighton'ın gollerini 32. dakikada Yasin Abbas Ayari, 69. dakikada Kaoru Mitoma ile 85. dakikada Jack Hinshelwood attı.
Liverpool'un sayılarını 9. dakikada Harvey Elliott iler 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
SON ÜÇ MAÇINDA GALİP GELEMEDİ
Ligdeki son üç maçında galip gelemeyen ve 83 puanda kalan Liverpool, ligin son haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek.
Puanını 58 yaparak haftayı 8. sırada kapatan Brighton & Hove Albion ise Tottenham Hotspur deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış