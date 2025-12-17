Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a soğuk duş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası'nda A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan konuk ekip, ilk ciddi atağında golü buldu. 17. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca’nın yaptığı ortada iyi yükselen Güven Yalçın, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Alanyaspor’u öne geçirdi.

TRABZONSPOR DENEDİ, VICTOR GEÇİT VERMEDİ

Ev sahibi ekip ilk yarıda beraberlik için yüklendi. 42. dakikada Augusto’nun ceza alanı içinden yaptığı şutta kaleci Victor gole izin vermedi. Alanyaspor ise 45. dakikada Ogundu ile farkı artırma şansı yakaladı ancak Onuralp Çevikkan kritik bir kurtarış yaptı. İlk yarı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DİREKTEN DÖNEN UMUTLAR

İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor, 53. dakikada gole çok yaklaştı. Sikan’ın ceza alanı içinden yaptığı şutta top üst direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor, 65. dakikada Hwang ile net bir pozisyon yakalasa da Onuralp Çevikkan gole izin vermedi.

SON DAKİKALARDA NEFESLER TUTULDU

Maçın son bölümünde Trabzonspor baskısını artırdı. 83. dakikada Muçi’nin karşı karşıya pozisyonunda Victor başarılı olurken, 90+4’te Batagov’un vuruşunda Makouta çizgi üzerinden topu çıkararak gole izin vermedi. Uzatma dakikalarında da Victor kritik kurtarışlar yaptı.

ALANYASPOR'DAN DEPLASMANDA KRİTİK GALİBİYET

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Corendon Alanyaspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’na galibiyetle başlamış oldu. Trabzonspor ise gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı.